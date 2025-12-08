Сильные магнитные бури ожидаются на Земле 9 и 10 декабря

- Азия и мир, общество
10:09, 08 декабря 2025
- Просмотров: 523 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Во вторник и среду, 9 и 10 декабря, ожидаются магнитные бури средней и сильной интенсивности уровня G2–G3, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Возмущения будут вызваны выбросом солнечной плазмы, который движется к Земле после вспышки класса M8.1, зарегистрированной минувшей ночью.
Несмотря на умеренную силу самой вспышки, её центр был направлен точно на линию Солнце–Земля, поэтому ожидается практически фронтальный и максимально эффективный удар. Смягчающих факторов, которые могли бы снизить воздействие, нет.
«Расчёты показывают, что пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря, что, в сочетании с высокими ожидающимися значениями геомагнитных индексов, создает благоприятные условия для формирования полярных сияний«», – говорится в сообщении.
Геомагнитные возмущения, по предварительным данным, сохранятся до четверга.