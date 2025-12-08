Президент Узбекистана помиловал 615 осуждённых к 33-летию Конституции

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании 615 человек в связи с 33-летием принятия Конституции республики.

220 из них полностью освободят от наказания, 123 выйдут по УДО, 97 получат более мягкое наказание. 175 заключенным снизят срок заключения.

Это решение касается осужденных, которые признали свою вину, раскаялись в содеянном и встали на путь исправления. Указ издан в соответствии с Конституцией Узбекистана.

Среди помилованных — 9 иностранцев, 29 женщин, 23 человека старше 60 лет, а также 264 человека до 30 лет, включая двух несовершеннолетних.

Кроме того, в списке значатся девять лиц, ранее осужденных за участие в деятельности запрещенных организаций.

В прошлом году к Дню Конституции помилование получили 483 человека.