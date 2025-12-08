Астана ужесточает меры на фоне всплеска ОРВИ и гриппа

CentralAsia (KZ) - В связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ и гриппом в детских организациях Астаны вводят обязательный «фильтр» перед учебными сменами, следует из нового постановления главного санитарного врача города Айгуль Шагалтаевой.

«Руководителям организаций образования и медицинским организациям ПМСП всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечить проведение «утреннего фильтра» перед каждой сменой для недопущения к занятиям школьников, детей, посещающих детские дошкольные организации, педагогов с проявлениями острого респираторного заболевания, с соблюдением групповой изоляции на объектах воспитания и образования детей и подростков», – говорится в документе.

В школах продолжится перевод на дистанционное обучение классов с общим числом заболевших 30 % и более до стабилизации эпидемиологической ситуации. При регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе в течение одного инкубационного периода отменяется кабинетная система обучения в общеобразовательных организациях и запрещается приём новых детей в классы в течение десяти календарных дней.

Медицинские организации, обеспечивающие первичную медико-санитарную помощь, продолжат работать 8.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни – с 8.00 до 18.00 в соответствии с внутренними актами организаций здравоохранения.

В Астане сохраняется нестабильная ситуация по ОРВИ и гриппу. За последнюю неделю в городе зарегистрировали 13 536 случаев ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился в 1,7 раза (24 342 случаев). Доля заболевших детей до 14 лет составила 58 % (7824 случая). Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого эпидсезона отмечается рост заболеваемости в полтора раза.

Заболеваемость среди школьников составила 25 % (3430 случаев) от общего числа зарегистрированных заболевших. Во время лабораторного мониторинга исследовали 431 образец, отобранный от пациентов с ОРВИ и гриппом. Общее количество положительных образцов составило 213 проб – это вирус гриппа A(H3N2), семь случаев Covid-19. Среди детей до 14 лет грипп А(H3N2) выявлен в 26 случаях, или в 23 %.

