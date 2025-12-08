Президент Ирана посетит Казахстан с визитом на этой неделе
Масуд Пезешкиан, президент Ирана
CentralAsia (KZ) - Астану 10-11 декабря с официальным визитом посетит президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе переговоров с Касым-Жомартом Токаевым планируется обсудить вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
