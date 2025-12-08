экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На границе Таиланда и Камбоджи начались боевые столкновения

CentralAsia (CA) -  Таиланд заявил, что нанес авиаудары по камбоджийским военным целям на спорной границе двух стран. Он называет это ответом на нападение камбоджийских войск, передает «Би-би-си».

По таиландским данным, погиб один тайский солдат и еще восемь были ранены.

Камбоджа отрицает, что ее войска нападали на тайцев. Она утверждает, что тайцы напали первыми, а камбоджийцы воздержались от ответных действий.

Камбоджийские власти, со своей стороны, сообщили о трех пострадавших мирных жителях.

Королевская армия Таиланда в понедельник заявила, что уничтожила фуникулер, который был сооружен камбоджийцами для подвоза оружия.

Пограничный спор между Камбоджей и Таиландом имеет давнюю историю, и очередное обострение случилось в июле, когда бои на границе продолжались пять дней и унесли десятки жизней.

Затем стороны подписали соглашение о прекращении огня при посредничестве Малайзии. К этим усилиям также подключился президент США Дональд Трамп: он позвонил лидерам двух стран и пригрозил прервать тарифные переговоры с ними, если бои не прекратятся. В октябре он специально сделал остановку в Малайзии, чтобы поприсутствовать при подписании мирной декларации двух стран.

