Ледник Дехдал в Таджикистане снова начал двигаться

CentralAsia (TJ) - Специалисты Агентства по гидрометеорологии РТ провели новую экспедицию на ледник Дехдал в бассейне реки Сурхоб, расположенного вблизи села Сафедоб Таджикабадского района. Исследования, проходившие с 1 по 5 декабря, показали, что ледник снова начал активно двигаться вниз по долине.

Экспедиция была организована в рамках государственной программы по изучению и защите ледников и выполнения решения правительства, связанного с международной инициативой ООН по сохранению ледников.

После подвижки, которая была замечена 25 октября, ледник снова пришёл в движение.

Только за ноябрь он продвинулся вперёд на 520 метров — это примерно 20 метров в сутки.

По наблюдениям специалистов, высота передней части ледника составляет 25–30 метров, а его ширина — от 80 до 120 метров. Такие изменения показывают, что в леднике происходят серьёзные природные процессы.

Ледник Дехдал — один из тех, за которыми учёные следят постоянно. Они измеряют скорость его движения, размеры и изменения, чтобы понять, как таяние и подвижки могут влиять на природу и людей.

Такие наблюдения особенно важны, потому что ледники — основной источник пресной воды для страны. Из-за изменения климата они тают быстрее, и это может повлиять на уровень воды в реках, сельское хозяйство и даже энергетику.

Если ледники уменьшаются или начинают резко двигаться, это может вызвать разные природные риски — например, резкое повышение уровня воды или образование ледниковых озёр.

Поэтому своевременные исследования помогают предупредить возможные опасности.

Ранее движение ледника Дехдал в Таджикабадском районе специалисты Агентства по гидрометеорологии объяснили последствием жаркого лета и продолжительного отсутствия осадков.

25 октября текущего года на леднике Дехдал было зафиксировано отделение крупной массы льда длиной до 1500 метров и высотой около 50 метров, свидетелями чего стали жители близлежащего села. По данным КЧС, жертв и разрушений не было.

Во время пресс-конференции, состоявшейся 31 октября в Агентстве по гидрометеорологии при Комитете по охране окружающей среды правительства Таджикистана, специалисты объяснили причины движения ледника Дехдал.

Как сообщили специалисты, ледник сместился более чем на 5 километров примерно за 15 минут.

«Основной причиной данного явления стало повышение температуры атмосферного воздуха и отсутствие осадков в течение продолжительного времени. Эти условия способствовали интенсивному таянию ледника и изменению водного баланса», — отметили в Агентстве по гидрометеорологии.

Представители ведомства подчеркнули, что движение ледника является результатом климатических изменений, усиливающих процессы деградации ледников в горных районах страны.

Учёные уже готовят подробный отчёт о леднике и продолжают наблюдать за его состоянием.

