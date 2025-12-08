экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в ближайшие дни
CentralAsia (KZ) -  В ближайшие дни в Казахстане ожидается значительное похолодание, сообщает «Казгидромет».

Так, по данным синоптиков, 9 декабря под влиянием северного антициклона резкое понижение температуры воздуха сначала ожидается в северной половине страны, а затем и на всей территории Казахстана. Ночью на севере республики температура воздуха понизится до -22-30 градусов, на востоке до -27-35 градусов, на юге и юго-востоке до -10-20 градусов.

