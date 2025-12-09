Монголия начинает перепись поголовья скота 2025 года

Монголия начала общенациональную перепись поголовья скота 2025 года, сообщило в воскресенье Национальное статистическое управление (НСУ) страны.

Данные переписи, собранные в период с 7 по 17 декабря, будут использованы для оценки деятельности животноводческого сектора и составления макроэкономических прогнозов, говорится в заявлении Национальной статистический службы.

Животноводство является одним из основных секторов экономики Монголии, от него зависит почти 40 процентов кочевого населения страны.

Однако из-за суровой и продолжительной зимы большинство кочевых скотоводов Монголии ежегодно теряют скот, что приводит к сокращению их средств к существованию.

По данным Национальной статистический службы, на конец 2024 года поголовье скота в Монголии составляло 57.6 млн голов.

