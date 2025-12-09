экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия начинает перепись поголовья скота 2025 года

CentralAsia (MNG) -  

Монголия начала общенациональную перепись поголовья скота 2025 года, сообщило в воскресенье Национальное статистическое управление (НСУ) страны.

Данные переписи, собранные в период с 7 по 17 декабря, будут использованы для оценки деятельности животноводческого сектора и составления макроэкономических прогнозов, говорится в заявлении Национальной статистический службы.

Животноводство является одним из основных секторов экономики Монголии, от него зависит почти 40 процентов кочевого населения страны.

Однако из-за суровой и продолжительной зимы большинство кочевых скотоводов Монголии ежегодно теряют скот, что приводит к сокращению их средств к существованию.

По данным Национальной статистический службы, на конец 2024 года поголовье скота в Монголии составляло 57.6 млн голов.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com