ОБСЕ продолжит поддерживать развитие свободной журналистики в Монголии. Фото

ОБСЕ продолжит поддерживать развитие свободной журналистики в Монголии.

Министр иностранных дел Монголии и депутат Великого Государственного Хурала (парламента) г-жа Батцэцэг Батмөнх приняла участие в 32-й встрече Совета министров ОБСЕ, которая пройдет в Вене с 4 по 5 декабря 2025 года.

В ежегодном заседании Совета министров принимают участие министры иностранных дел и заместители министров из 57 государств-участников ОБСЕ и 11 партнеров по сотрудничеству, которые представляют свои позиции по таким вопросам, как обеспечение региональной безопасности, укрепление мира и содействие диалогу.

5 декабря министр иностранных дел г-жа Батцэцэг выступила с заявлением на пленарном заседании, в котором подтвердила твердую поддержку Монголией ценностей и основополагающих принципов ОБСЕ и подчеркнула важность доверия, диалога и коллективной ответственности в реализации Хельсинкского Заключительного акта и Парижской хартии.

Монголия активно сотрудничает с ОБСЕ в области укрепления демократических институтов, прав человека, кибербезопасности, борьбы с коррупцией, терроризмом и транснациональными угрозами. ОБСЕ является крупнейшей региональной организацией по безопасности, которая придерживается комплексного подхода к безопасности в трёх измерениях: военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом, реализуя проекты и способствуя диалогу. Для Монголии вступление в организацию в 2012 году имело жизненно важное значение для участия в региональном процессе обеспечения безопасности и реализации политики «третьего соседа».

В ходе министерской встречи ОБСЕ представители каждого сектора организации встречаются и обмениваются мнениями по вопросам сотрудничества.

Батцэцэг Батмөнх и Ян Браату

Министр Батцэцэг провела встречу с представителем организации по вопросам свободы прессы Яном Браату и обсудила политику, проводимую в Монголии для укрепления свободы прессы и обеспечения безопасности журналистов, а также будущее сотрудничество.

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх встретилась с представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Яном Браату в ходе 32-го заседания Совета министров и обменялись мнениями о политике, проводимой в Монголии по укреплению свободы прессы и обеспечению безопасности журналистов, а также о будущем сотрудничестве.

Министр Батцэцэг выразила признательность за юридические консультации и совместные выводы, предоставленные ОБСЕ в процессе реформирования правовой среды СМИ Монголии. Она также подчеркнула, что одним из приоритетов правительства является поддержка устойчивого и независимого развития издательского сектора, обеспечивая при этом доступ к информации и прозрачность.

Батцэцэг подчеркнула необходимость дальнейшего сотрудничества в таких областях, как медиаграмотность, этичные СМИ, кибербезопасность и укрепление кадрового потенциала в секторе, а также предложила реализовать совместные программы обучения и повышения квалификации журналистов и государственных служащих.

ОБСЕ высоко оценила реализацию Монголией политики по поддержке свободы прессы и достигнутый в этом секторе прогресс и выразила готовность расширять сотрудничество в области медиаобразования и профессиональной журналистики, включая организацию учебных курсов для профессиональных журналистов.

Татар С.Майдар

