Монголия импортировала 19 809 грузовиков
CentralAsia (MNG) -
Импорт автомобилей в Монголию сократился на 24.7% за 11 месяцев
По данным Главного таможенного управления Монголии, опубликованным в прошлую субботу, за первые 11 месяцев 2025 года Монголия импортировала в общей сложности 87 033 автомобиля, что на 24.7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Между тем, согласно данным, с начала года эта азиатская страна импортировала 19 809 грузовиков, что на 26.1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным ГИБДД, в 2024 году в Улан-Баторе было зарегистрировано в общей сложности 798 тыс. иностранных транспортных средств.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения