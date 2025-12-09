Монголия импортировала 19 809 грузовиков

Импорт автомобилей в Монголию сократился на 24.7% за 11 месяцев

По данным Главного таможенного управления Монголии, опубликованным в прошлую субботу, за первые 11 месяцев 2025 года Монголия импортировала в общей сложности 87 033 автомобиля, что на 24.7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Между тем, согласно данным, с начала года эта азиатская страна импортировала 19 809 грузовиков, что на 26.1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным ГИБДД, в 2024 году в Улан-Баторе было зарегистрировано в общей сложности 798 тыс. иностранных транспортных средств.

