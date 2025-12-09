Внешняя торговля Монголии сократилась на 4.8% за 11 месяцев
CentralAsia (MNG) - По данным Главного таможенного управления Монголии, опубликованным в пятницу, внешнеторговый оборот Монголии за первые 11 месяцев 2025 года сократился на 4.8% в годовом исчислении.
Согласно данным, внешнеторговый оборот за указанный период достиг $23.9 млрд.
Администрация сообщила, что в этой азиатской стране, не имеющей выхода к морю, зафиксирован профицит внешнеторгового баланса: экспорт превысил импорт более чем на $3.5 млрд.
