Внешняя торговля Монголии сократилась на 4.8% за 11 месяцев

CentralAsia (MNG) -  По данным Главного таможенного управления Монголии, опубликованным в пятницу, внешнеторговый оборот Монголии за первые 11 месяцев 2025 года сократился на 4.8% в годовом исчислении.

Согласно данным, внешнеторговый оборот за указанный период достиг $23.9 млрд.

Администрация сообщила, что в этой азиатской стране, не имеющей выхода к морю, зафиксирован профицит внешнеторгового баланса: экспорт превысил импорт более чем на $3.5 млрд.

