экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
День открытых дверей в посольстве Китая привлек сотни людей в Монголии
Церемония награждения победителей конкурса короткометражных видеороликов «Моя история с Китаем»
Церемония награждения победителей конкурса короткометражных видеороликов «Моя история с Китаем»

CentralAsia (MNG) -  В минувшую пятницу посольство Китая в Монголии провело день открытых дверей, в котором приняли участие более 200 учителей начальных и средних школ, учащихся и родителей Улан-Батора.

На мероприятии были представлены каллиграфия, живопись и традиционные ремесла, что позволило участникам ощутить очарование китайской и монгольской культур.

Ярким событием мероприятия стало культурное мероприятие, совместно организованное посольством Китая и детским творческим центром Монголии. На мероприятии были наглядно продемонстрированы традиционные китайские ремёсла, такие как живопись тушью, ткачество, вырезание из бумаги и вышивка, что позволило детям лично оценить всю красоту этих навыков.

Художественная выставка также продемонстрировала творческие достижения монгольской молодежи, каждая работа которой наполнена стремлением к лучшей жизни и благословением дружбы между двумя странами.

Посол Китая в Монголии г-жа Шэнь Миньцзюань отметила, что идти рядом с Китаем — значит идти рядом с возможностями, а верить в Китай — значит верить в завтрашний день.

Она выразила надежду, что студенты унаследуют дружбу между Китаем и Монголией и будут совместно строить двусторонние отношения, побуждая их изучать китайский язык, учиться в Китае и посещать Китай.

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения победителей конкурса короткометражных видеороликов «Моя история с Китаем».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com