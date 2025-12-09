Улан-Батор расширяет сотрудничество с частным сектором по мере реализации крупных проектов

CentralAsia (MNG) - 8 декабря 2025 года предприятиям, инвесторам и другим заинтересованным сторонам были представлены технико-экономические обоснования, инвестиционные схемы и бизнес-модели реализации проектов «Улан-Баторский метрополитен», «Улан-Баторский трамвай» и «Завод по сжиганию шлама».

По данным канцелярии губернатора столицы, мероприятие направлено на содействие практической реализации данных проектов, привлечение инвестиций и расширение государственно-частного партнерства.

Мэр Улан-Батора и губернатор столицы Нямбаатар Хишгээ заявил: «В 2026 году столица сосредоточится на укреплении сотрудничества с частными предприятиями и организациями. В рамках этих усилий мы в первую очередь реформируем многоступенчатую систему разрешений и надзора, которая препятствует ведению бизнеса. Мы будем работать с частным сектором, чтобы разъяснить информацию, необходимую для участия в крупных проектах, анонсируемых городом, и смягчить требования к проведению тендеров для отечественных компаний. Улан-Батор также будет сотрудничать с финансовыми учреждениями для привлечения инвестиций и совершенствования правовой базы».

Мэр Нямбаатар добавил, что в следующем году город проведет полную оценку своих активов и начнет действовать в качестве участника финансового рынка, чтобы решить проблему нехватки капитала, с которой сталкивается частный сектор.

