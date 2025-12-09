Монголия и МАГАТЭ укрепляют сотрудничество в области мирного использования ядерной энергии

Депутат парламента, министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси в Вене (Австрия). Об этом сообщается на официальной странице МИД Монголии в Facebook.

В ходе встречи министр Батцэцэг выразила обеспокоенность по поводу стабильности глобального режима ядерного нераспространения и подчеркнула, что с момента объявления своей территории зоной, свободной от ядерного оружия, в 1992 году Монголия последовательно вносит вклад в международные усилия по укреплению мира, безопасности и ядерного нераспространения.

Подчеркнув важность статуса Монголии как государства, свободного от ядерного оружия, Генеральный директор Рафаэль Гросси высоко оценил активное участие страны в обеспечении ядерного нераспространения, ядерной безопасности и физической защиты. Он добавил, что ратификация Монголией Конвенции о ядерной безопасности и Поправки 2005 года к Конвенции о физической защите ядерного материала внесла важный вклад в обеспечение глобальной ядерной безопасности.

С момента вступления в МАГАТЭ в 1973 году Монголия неизменно поддерживает деятельность Агентства. Стороны отметили, что в рамках Программы технического сотрудничества Агентства было успешно реализовано более 100 национальных проектов в таких областях, как здравоохранение, продовольствие, сельское хозяйство, окружающая среда, горнодобывающая промышленность, образование и наука, что является важным примером взаимовыгодного сотрудничества.

В заключение встречи МАГАТЭ выразило готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества с Монголией в области мирного использования ядерной энергии.

Монгольская сторона пригласила Генерального директора Рафаэля Гросси посетить Монголию в удобное для него время и выразила заинтересованность в выводе двустороннего сотрудничества на новый уровень.

