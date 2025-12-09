Батцэцэг встретилась с заместителем премьер-министра Республики Словения Таней Файон

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась в Вене с заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел Республики Словения Таней Файон в ходе участия в 32-м заседании Совета министров ОБСЕ. Об этом сообщается на официальной странице МИД Монголии в Facebook.

В ходе встречи стороны подчеркнули активное расширение и развитие монголо-словенских отношений и выразили приверженность тесному сотрудничеству для дальнейшей реализации многих вопросов, согласованных в ходе государственного визита президента Словении Наташи Пирз Мусар в Монголию в августе 2024 года.

Они также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества, поддержания частоты взаимных визитов на высоком уровне, а также дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества в области торговли, инвестиций, лесного хозяйства и образования.

