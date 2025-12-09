Зеленский назвал кандидатов на пост главы своего офиса

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами 8 декабря назвал имена тех, кто может возглавить офис президента, сообщает «Украинская правда».

В список вошли пятеро украинских чиновников:

Денис Шмыгаль, министр обороны,

Михаил Федоров, первый вице-премьер — министр цифровой трансформации,

Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны,

Павел Палис, заместитель руководителя офиса президента,

Сергей Кислица, заместитель министра иностранных дел.

По словам Зеленского, в случае с кандидатурами Шмыгаля и Федорова «есть вызов, потому что Рада должна их снимать [с должности] перед тем, как я буду назначать». «Не хочется, чтобы было, как в той игре «Дженга», когда ты одну деталь вытащил и все рассыпалось», — сказал Зеленский. По его словам, офис президента важен, «но есть и другие институты».

Зеленский добавил, что еще взвешивает варианты, поскольку все кандидаты занимают важные позиции. «В любом случае надо делать выбор, а если это будет долгое время, я привыкну, что могу и сам справиться без главы офиса, и, может, совсем смогу жить без, но надо определиться», — сказал президент.

Владимир Зеленский 28 ноября отправил в отставку главу своего офиса Андрея Ермака. В тот день украинские следователи провели обыск у Ермака в рамках расследования дела о масштабных хищениях в компании «Энергоатом». Ермаку не предъявили обвинений. После обыска он подал в отставку и заявил, что уйдет на фронт.

После отставки Ермака переговорную группу Украины о завершении конфликта возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.