В Японии ночью произошло землетрясение магнитудой 7,5, пострадали 30 человек

CentralAsia (CA) - По крайней мере 30 человек получили травмы различной степени тяжести в результате землетрясения магнитудой 7,5, которое произошло ночью 8 декабря на севере Японии. Об этом журналистам сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити, передает Nikkei.

Она подчеркнула, что сечас информации о погибших или пропавших без вести не поступало. «Мы хотели бы, чтобы люди продолжили свою обычную повседневную жизнь, но были готовы к немедленной эвакуации в случае повторных сильных толчков», - также заявила она, отметив, что подобную бдительность придется сохранять в течение ближайшей недели.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло ночью 8 декабря к востоку от северной японской префектуры Аомори. Эпицентр находился в Тихом океане, очаг залегал на глубине 50 км. Изначально местные сейсмологи сообщили о магнитуде 7,2, затем повысили ее до 7,6, но в конечном итоге установили отметку в 7,5. После подземных толчков для восточного и северо-восточного побережья страны была объявлена угроза цунами - сейсмологи предупреждали, что к прибрежной зоне префектур Аомори, Иватэ и Хоккайдо может прийти волна высотой до трех метров. К настоящему моменту предупреждение о цунами для всех регионов страны было снято, высота самой высокой зафиксированной волны, достигшей японского побережья, составила 70 см.

Каких-либо нештатных ситуаций на японских атомных объектах, включая аварийную АЭС «Фукусима-1», из-за землетрясения зафиксировано не было.

Землетрясение вызвало перебои в работе железнодорожного транспорта на востоке и северо-востоке страны, временно останавливалось движение скоростных поездов «синкансэн».

Землетрясение стало самым сильным по магнитуде в Японии с начала 2025 года. До этого сильнейшим было землетрясение, произошедшее у берегов префектуры Ивате 9 ноября. Его магнитуда была 6,8. В результате образовалось небольшое цунами. Погибших не было.