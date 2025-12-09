Paramount против Netflix: За Warner Bros. Discovery предложили 108 млрд долларов

CentralAsia (CA) - Компания Paramount Skydance предложила выкупить Warner Bros. Discovery за 108 миллиардов долларов по цене 30 долларов за акцию, сообщает Bloomberg, ссылаясь на пресс-службу Paramount.

Как отмечает агентство, предложение Paramount поступило через несколько дней после того, как Warner Bros. согласилась на сделку с Netflix. До этого Paramount и Netflix несколько месяцев боролись за активы Warner Bros.

Netflix, как было объявлено 5 декабря, собирается выкупить только киностудии Warner Bros. и стриминг HBO Max за 82,7 миллиарда долларов (по 27,75 доллара за акцию). В свою очередь, Paramount предлагает купить всю Warner Bros., включая известные кабельные телеканалы (CNN, TNT Sports и Discovery), а предложение компании превышает заявку Netflix на 17,6 миллиарда долларов.

«Мы находимся на Уолл-стрит, где наличные по-прежнему правят бал. Мы верим, что, когда они увидят наше текущее предложение, они проголосуют именно за него», — заявил генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон. В компании также настаивают, что сделка с ней имеет больше шансов получить одобрение регуляторов.

Совет директоров Warner Bros. Discovery заявил, что рассмотрит предложение Paramount, но не изменит свои рекомендации в отношении сделки с Netflix. Совет рекомендовал компании «сейчас не предпринимать никаких действий» в отношении предложения Paramount.

Paramount в попытках сорвать сделку Netflix и Warner Bros. привлекла финансирование из суверенных фондов стран Ближнего Востока и компании Affinity Partners, принадлежащей Джареду Кушнеру — зятю президента США Дональда Трампа.

Сам лидер США ранее говорил, что сделка Netflix с Warner Bros. «может стать проблемой», поскольку у Netflix и так очень большая доля рынка. При этом отец главы Paramount Дэвида Эллисона — миллиардер и председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон — имеет тесные связи с Белым домом, отмечает Reuters.

На фоне нового предложения акции Paramount и Warner Bros. Discovery в ходе торгов выросли на 7% и 5%, соответственно. Акции Netflix упали более чем на 4%.

Если сделка с Netflix сорвется, Warner Bros. придется выплатить стриминговому сервису 2,8 миллиарда долларов штрафа. Если сделка с Netflix не пройдет согласование регуляторами, сам стриминг компенсирует Warner до 5,8 миллиарда долларов.