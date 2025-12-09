В Казахстане перевернулся автобус с узбекистанцами — пятеро погибли

CentralAsia (KZ) - В Актюбинской области (запад Казахстана) 7 декабря перевернулся автобус, в салоне которого находились 49 граждан Узбекистана. В результате погибли пять человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции региона. Еще 11 получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.

Инцидент произошел на 1024-м километре автодороги «Самара — Шымкент». По предварительным данным, автобус, следовавший по маршруту Пермь — Ташкент, съехал в кювет и завалился на бок. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Между тем, МЧС Узбекистана накануне сообщило, что лишь двое из пяти погибших в результате ДТП являются гражданами республики. В настоящее время принимаются меры для отправки тел погибших на родину, их семьям будет оказана помощь в организации похорон. Сотрудники ведомства находятся на постоянной связи с казахстанскими коллегами, совместно расследуя причины происшествия, указано в сообщении.

ДТП с участием пассажирских автобусов дальнего следования происходят в Казахстане регулярно. Так, в марте этого года в 40 километрах от поселка Иргиз грузовик столкнулся с автобусом, в котором ехали 30 граждан Узбекистана. В результате ДТП никто не пострадал.

В мае 2022 года в Жамбылской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который двигался по маршруту Нукус — Алматы. В салоне находились 53 пассажира, в том числе 47 граждан Узбекистана. В результате ДТП погибли два узбекистанца — помощник водителя и пассажир.

Самое масштабное ЧП случилось утром 18 января 2018 года. На 1068-м километре трассы Самара — Шымкент в Актюбинской области загорелся автобус марки «Икарус», в салоне которого находились 55 пассажиров и два водителя — все они ехали из Узбекистана в Россию на заработки. В результате 52 человека погибли.

По информации МВД Казахстана, автобус заглох, и водители начали обогревать салон паяльной лампой, после чего возникло возгорание. Покинуть автобус смогли всего пять человек — два пассажира и три водителя, которые получили по пять лет колонии-поселения.

