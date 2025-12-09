Зеленский: Мирный план по Украине сократили с 28 до 20 пунктов

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Мирный план США, состоявший из 28 пунктов, был переработан и сокращен до 20 пунктов после консультаций с украинской стороной, сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский вечером в понедельник, 8 декабря. Пресс-конференция состоялась в самолете, на котором Зеленский летел из Лондона в Брюссель .

«Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление, и совсем откровенно не проукраинские пункты отошли. Настроение американцев в принципе за то, чтобы находить компромисс . Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден», - цитирует агентство «Интерфакс-Украина».

Общаясь с журналистами, Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет права отдавать свои территории ни по конституции страны, ни по международному праву.

Как пишет «Суспiльне», Зеленский также затронул вопрос гарантий безопасности. «Самые сильные гарантии безопасности, которые мы можем получить, это от США. Безусловно, если это будет не Будапештский меморандум, не пустые обещания, а если они будут поставлены на голосование в Конгрессе США», - сказал он.

По словам Зеленского, украинская сторона завершит работу над мирным планом вечером 9 декабря, после чего передаст его США. «Советники будут работать над последней версией плана, которую привез (секретарь СНБО Украины Рустем) Умеров. Советники европейцев с Украиной. Я думаю, завтра план будет готов, мы еще раз на него посмотрим и отправим США», - цитирует Зеленского «РБК-Украина».

С 4 по 6 декабря украинская делегация с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ генералом Андрея Гнатова провела переговоры с представителями США в Майами. Американскую сторону на них представляли спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. На третий день переговоров к ним подключался Зеленский и, по его словам, провел «долгий и содержательный телефонный разговор».