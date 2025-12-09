В Токио 19–20 декабря пройдёт саммит «Центральная Азия—Япония»

- Казахстан, политика
CentralAsia (KZ) - Правительство Японии готовится провести саммит с пятью государствами Центральной Азии в формате «C5+1» 19−20 декабря в Токио, пишет Nippon.
О планах сообщил вице-президент правящей Либерально-демократической партии Таро Асо на собрании парламентской лиги ЛДП, занимающейся развитием сотрудничества между Японией и странами региона.
«За последние полгода Россия, Китай, США и другие страны провели саммиты с государствами Центральной Азии. С дипломатической точки зрения крайне важно, чтобы Япония также успешно провела такой саммит», — заявил Асо.
Также рассматривается возможность проведения двусторонних встреч премьер-министра Японии Санаэ Такаити с лидерами центральноазиатских стран.
Саммит «Центральная Азия — Япония» планировалось провести в Казахстане в августе 2024 года. Однако из-за угрозы мощного землетрясения в Японии накануне мероприятия тогдашний премьер-министр Фумио Кисида отменил свой визит.