В Токио 19–20 декабря пройдёт саммит «Центральная Азия—Япония»

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Правительство Японии готовится провести саммит с пятью государствами Центральной Азии в формате «C5+1» 19−20 декабря в Токио, пишет Nippon.

О планах сообщил вице-президент правящей Либерально-демократической партии Таро Асо на собрании парламентской лиги ЛДП, занимающейся развитием сотрудничества между Японией и странами региона.

«За последние полгода Россия, Китай, США и другие страны провели саммиты с государствами Центральной Азии. С дипломатической точки зрения крайне важно, чтобы Япония также успешно провела такой саммит», — заявил Асо.

Также рассматривается возможность проведения двусторонних встреч премьер-министра Японии Санаэ Такаити с лидерами центральноазиатских стран.

Саммит «Центральная Азия — Япония» планировалось провести в Казахстане в августе 2024 года. Однако из-за угрозы мощного землетрясения в Японии накануне мероприятия тогдашний премьер-министр Фумио Кисида отменил свой визит.

