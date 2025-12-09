На юге Казахстана в 2026 году прогнозируется дефицит поливной воды

CentralAsia (KZ) - В 2026 году в Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях прогнозирует дефицит воды до 1 млрд кубометров, заявил во вторник в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

По данным Бозумбаева, в Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях подтверждено продолжение маловодного периода. В частности, приток воды в Шардаринское водохранилище снизился на 43%, объем воды в крупных водохранилищах Нарын-Сырдарьинского каскада меньше прошлогоднего на 3,8 млрд кубометров. А в Жамбылской области наполняемость водохранилищ составляет всего 41%.

«Прогнозный приток воды на вегетационный период 2026 года оценивается всего в 1-1,5 млрд кубометров, что создает риск дефицита до 1 млрд кубометров», - подчеркнул вице-премьер, отметив, что в ряде областей плановые показатели по сокращению водозатратных культур в этом году не выполнены.

Для обеспечения стабильного прохождения поливного сезона правительство переходит к жесткому регулированию водных ресурсов. В частности, Минсельхоз, Минводы и акиматы областей создадут рабочую группу и в двухнедельный срок определят лимиты водопользования, а также утвердят планы посевов сельхозкультур на предстоящий вегетационный период с учетом прогнозируемых объемов поступления воды.

«При изменении водохозяйственной ситуации Центральной Азии министерство водных ресурсов и ирригации до 1 февраля 2026 года представит в министерство сельского хозяйства уточненные лимиты водопотребления по всем областям с учетом наиболее пессимистичного сценария притока воды. В свою очередь министерство сельского хозяйства до 1 марта должно скорректировать структуру посевов водозатратных культур в соответствии с утвержденными лимитами воды», - также поручил вице-премьер.

А акиматам областей поручено провести разъяснительную работу среди аграриев о необходимости сокращения водозатратных культур и переходе на менее влагоемкие. При этом для апробации инновационных влагоудерживающих препаратов будут определены не менее 100 га в каждом регионе. Финансировать эти работы планируется из местных бюджетов.

Вместе с тем, добавил вице-премьер, РГП «Казводхоз» будет заключать договоры на подачу поливной воды «исключительно в пределах утвержденных лимитов по водозатратным культурам». Кроме того, до 1 февраля Минводы и МВД должны внести в правительство детальный план мероприятий по искоренению «черного рынка» воды.

В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что министерство сельского хозяйства утвердило соответствующий график по диверсификации посевных площадей.

«Вся дальнейшая работа должна вестись строго в соответствии с этим графиком. Например, если хозяйству установлено 100 гектаров и завтра будет засеяно хотя бы на 1 гектар больше, мы не дадим ни капли воды. Если завтра, нарушив утвержденные министерством сельского хозяйства показатели, у фермеров возникнут убытки, то ни один тенге из бюджета компенсирован не будет. Это нужно открыто донести до людей как уже принятое решение», - предупредил глава правительства.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения