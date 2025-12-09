В Великобритании обнаружили новый штамм оспы обезьян

Вирус Mpox

CentralAsia (CA) - Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) заявило об обнаружении нового штамма mpox (оспа обезьян) у человека, сообщает Sky news.

По данным агентства, штамм был обнаружен у мужчины, недавно посетившего Азию.

Геномное секвенирование показало, что новый образец вируса содержит два штамма mpox – классов Ib и IIb. В UKHSA заявили, что «продолжат оценку значимости штамма».

«Обнаружение нового рекомбинантного штамма – это именно то, чего опасались эксперты в этой области, если вирус продолжит распространяться по всему миру без принятия решительных мер по его остановке», – прокомментировала доцент кафедры медицины в Университете Эмори США Богума Титанджи.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) призывает привиться вакциной от mpox тех, кто считается подверженным повышенному риску заражения вирусом, например, мужчин, практикующих секс с другими мужчинами и имеющих несколько партнёров.

В июле 2022 года ВОЗ объявила режим ЧС в области общественного здравоохранения из-за оспы обезьян. В мае 2023 года этот режим отменили. А в августе 2024 года после новой вспышки заболевания вновь ввели ЧС.

Её симптомы включают кожную сыпь с волдырями, пятнами или язвами, которые могут появиться на любом участке тела, а также лихорадку, головную боль, боль в спине и мышцах. Сыпь обычно появляется через 1-5 дней после лихорадки, головной боли и других симптомов.

Вирус распространяется между людьми при прямом контакте с сыпью, поражениями кожи или корками, вызванными вирусом, в том числе во время полового контакта, поцелуев, объятий или других телесных контактов.