экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ситуация по ОРВИ в Казахстане стабилизируется, – Минздрав РК
// Polina Tankilevitch

CentralAsia (KZ) -  Комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Казахстана сообщило о стабилизации эпидемиологической ситуации по ОРВИ, передает Власть.kz.

«За последнюю неделю зарегистрировано 198 532 случая ОРВИ, что в 1,7 раза ниже, чем на предыдущей неделе», - отмечается в сообщении.

Всего с начала эпидсезона подтверждено 2 295 случаев гриппа, при этом против гриппа привиты 2,26 млн человек, или 11% населения республики.

По состоянию на текущие сутки на дистанционном обучении находятся 25 850 учащихся в 269 школах.

«По сравнению с предыдущими сутками количество учащихся, переведенных на дистанционный формат, снизилось на 73,5%, а количество школ – на 40%», - отметили в комитете Минздрава.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com