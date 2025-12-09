Ситуация по ОРВИ в Казахстане стабилизируется, – Минздрав РК
CentralAsia (KZ) - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Казахстана сообщило о стабилизации эпидемиологической ситуации по ОРВИ, передает Власть.kz.
«За последнюю неделю зарегистрировано 198 532 случая ОРВИ, что в 1,7 раза ниже, чем на предыдущей неделе», - отмечается в сообщении.
Всего с начала эпидсезона подтверждено 2 295 случаев гриппа, при этом против гриппа привиты 2,26 млн человек, или 11% населения республики.
По состоянию на текущие сутки на дистанционном обучении находятся 25 850 учащихся в 269 школах.
«По сравнению с предыдущими сутками количество учащихся, переведенных на дистанционный формат, снизилось на 73,5%, а количество школ – на 40%», - отметили в комитете Минздрава.
