2025 год станет вторым или третьим самым тёплым годом в истории, - Copernicus

CentralAsia (CA) - 2025 год с высокой вероятностью станет вторым или третьим самым жарким за всю историю метеонаблюдений, пишет Guardian со ссылкой на доклад европейской службы по изменению климата Copernicus.

По данным Copernicus, глобальные температуры с января по ноябрь в среднем были на 1,48 градуса выше доиндустриальных значений. Идентичные аномалии зафиксированы в 2023 году — вторым самым жарким годом в истории наблюдений после 2024-го.

Мировые лидеры обещали не допустить повышения температуры планеты на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня к концу столетия. Учёные интерпретируют этот целевой показатель как среднее значение за 30 лет, что оставляет надежду на достижение цели, даже несмотря на то, что отдельные месяцы и годы начинают превышать лимит, отмечает Guardian.

«В ноябре глобальная температура стала выше на 1,54 градуса. Трёхлетний средний показатель за 2023−2025 годы, вероятно, впервые превысит 1,5 градуса», — заявила заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс.

По словам Бёрджесс, высокие температуры отражают ускоряющиеся темпы изменения климата. Она подчеркнула, что единственный способ сдержать дальнейшее повышение — сократить выбросы парниковых газов.

Данные Copernicus перекликаются с анализом Всемирной метеорологической организации. Она установила, что последние 11 лет, с 2015 по 2025 год, по отдельности были одиннадцатью самыми тёплыми годами за 176-летнюю историю наблюдений, а последние три года — тремя самыми тёплыми годами.

В соответствии с Парижским соглашением по климату, принятым в 2015 году, страны обязались удерживать глобальную температуру в пределах 1,5 градусов Цельсия. Для этого соглашением установлены долгосрочные цели, которыми должны руководствоваться все страны для существенного сокращения выбросов парниковых газов.