Неделя в Узбекистане будет дождливой

CentralAsia (UZ) - Днём 9 декабря по Узбекистану продолжат идти дожди, сообщает Узгидромет.

10 декабря дождь ночью и утром ожидается по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины.

11 декабря по северу и пустынной зоне местами осадки (дождь, снег), по остальной территории без осадков.

12 декабря по Бухарской, Навоийской областям и к вечеру по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям пройдут дожди, по северу Каракалпакстана — дождь, снег. В остальных регионах без осадков.

Местами возможен туман. Ветер 7−12 м/с, по северу и пустынной зоне местами усиление ветра до 13−18 м/с, в отдельных районах с порывами до 20−22 м/с.

Дневная температура воздуха 9−10 декабря будет в пределах +2…+7 градусов. 11−12 декабря столбик термометра днём повысится до +13…+15 градусов, местами до +16…+19 градусов.

Ночью 10−11 декабря 0…-5 градусов, по северу — −5…−10 градусов, 12 декабря — +2…+7 градусов.

По предгорным и горным районам временами осадки (дождь, снег), 9−10 декабря местами сильные. 9 декабря лавиноопасно.

В Ташкенте 9 декабря ночью и утром, 10 декабря временами пройдёт дождь. Ночная температура понизится до 0…-2 градусов, дневная — +4…+7 градусов.

11 декабря без осадков. 12 декабря к вечеру дождь. В ночные и утренние часы местами туман.

Температура 11 декабря ночью составит 0…-2 градусов, днём — +8…+10 градусов, 12 декабря ночью +4…+6 градусов, днём — +12…+14 градусов.