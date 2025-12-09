Зимний Казахстан: куда поехать жителям Кыргызстана в холодный сезон

CentralAsia (KZ) - Для жителей Кыргызстана Казахстан остаётся одним из самых удобных и привлекательных направлений зимнего отдыха. Близость границы, доступные авиарейсы и автомобильные маршруты, отсутствие языкового барьера и культурная общность делают поездки особенно комфортными.

Многие регионы Казахстана находятся всего в нескольких часах пути, при этом предлагают большие горнолыжные зоны с современной инфраструктурой, высокогорные катки, длинные трассы, уникальные природные парки и озёра, а также оздоровительные комплексы и горячие источники. Благодаря этому Казахстан становится отличным выбором как для коротких выходных, так и для полноценного отдыха, особенно для семей, любителей активного спорта и тех, кто ищет новые впечатления без необходимости лететь далеко.

Ак-Булак

Одним из популярных мест для зимних путешествий является курорт «Ак-Булак», расположенный в живописном Солдатском ущелье. Благодаря особенностям рельефа он защищён от сильного ветра, поэтому погодные условия здесь редко доставляют неудобства. Территория курорта сочетает спортивные и оздоровительные возможности: здесь работают канатные дороги, несколько трасс различной сложности, ледовый дворец, каток, есть склон для катания на тюбингах с детьми. Особое внимание стоит уделить локальному спа-центру, где предлагаются кедровые бочки, соляная пещера, бассейны и программы восстановления организма. «Ак-Булак» окружён хвойными лесами и берёзовыми рощами, что делает его подходящим местом не только для активного отдыха, но и для спокойных прогулок, занятий йогой или дыхательной гимнастикой.

Медеу

Алматы зимой становится центром притяжения для любителей спорта и активного досуга, и одна из главных достопримечательностей города - высокогорный каток «Медеу». Построенный в 1972 году на высоте 1691 метр над уровнем моря, он известен уникальной системой замораживания льда и горной водой, которая используется для заливки покрытия. Эти условия позволили спортсменам установить здесь более двухсот мировых рекордов. Огромная ледовая арена, чистейший воздух и окружающие горы создают неповторимую атмосферу зимнего праздника. Неподалёку находится термальный источник «Горельник», температура воды в котором круглый год держится на отметке около 22–27 градусов, благодаря чему этот источник часто посещают после прогулок по горам и тренировок.

Шымбулак

Над катком «Медеу», на склонах Заилийского Алатау, расположен один из самых известных зимних курортов Центральной Азии - «Шымбулак». Он существует с середины прошлого века и предлагает прекрасные условия как для начинающих лыжников, так и для профессионалов. Современная канатная дорога поднимает гостей к стартовым точкам трасс, а самая высокая расположена на Талгарском перевале, где можно оказаться выше облаков и увидеть впечатляющие панорамы. Здесь же проходят трассы для могула, слалома, фристайла, тюбинга и хафпайпа. Многие путешественники совмещают катание с исследованием окрестностей, ведь всего в нескольких километрах находится крупнейшая пещера Казахстана — Октябрьская.

Табаган

Рядом с Алматы расположен и другой популярный зимний курорт - «Табаган». Он известен большим количеством зимних развлечений, среди которых горные лыжи, снежные склоны для санок, ледовый каток и маршруты для беговых лыж. Здесь же располагаются тир, конная база, скалодром и финские гриль-беседки, где можно согреться и пообедать после активного времени на свежем воздухе. Живописный Yeti Park с его длинными прогулочными маршрутами делает это место привлекательным для зимних походов. Кроме того, «Табаган» является одним из редких курортов Казахстана, где доступно ночное катание: освещённые трассы работают до позднего вечера.

Боровое

Для тех, кто предпочитает спокойный зимний отдых и не переносит высокогорье, прекрасно подойдёт Боровое - один из самых живописных природных уголков Казахстана. Зимой этот регион превращается в настоящую сказку: заснеженные хвойные леса, тихие сопки и замёрзшие озёра создают атмосферу уединения и гармонии. Боровое известно своими возможностями для хайкинга, спокойных лыжных прогулок и семейного отдыха. Недалеко от курорта расположена резиденция казахского Деда Мороза - Аяз Ата, что особенно привлекает семьи с детьми. В санаториях региона круглый год проводят бальнеологические процедуры, благодаря чему Боровое подходит и для восстановления здоровья.

Алтайские Альпы

Восточный Казахстан может похвастаться и другим популярным зимним направлением - курортом «Алтайские Альпы». Он считается одним из самых доступных в стране, но при этом отличается высоким уровнем сервиса и длинным снежным сезоном. Уже в ноябре высота снежного покрова здесь достигает полутора метров, и благодаря регулярным снегопадам не требуется искусственное оснежение трасс. Двенадцать склонов различной сложности, уютные беседки, кафе и гостиница создают комфортные условия как для новичков, так и для опытных лыжников. Кроме того, гости могут воспользоваться санаторно-курортными услугами, включая массажи, бани, фитобочки и другие оздоровительные процедуры.

Нуртау

Небольшой, но очень уютный курорт Нуртау, известный также как «Княжьи горы», расположен в 35 километрах от Усть-Каменогорска. Он особенно популярен среди семей с детьми благодаря спокойной атмосфере и разнообразию развлечений. Несмотря на наличие всего двух основных трасс, которые любят поклонники фрирайда, курорт предлагает катание на снегоходах, тюбингах, конные прогулки, поездки на ратраке, каток и русскую баню на дровах. Нуртау напоминает небольшую горную деревню, где можно арендовать домик и насладиться тишиной, красивыми видами и снежной зимой. Сезон здесь в основном открывается в декабре и продолжается до начала апреля.

Природные направления и национальные парки

Помимо известных горнолыжных курортов, Казахстан предлагает и множество природных территорий, которые особенно красиво раскрываются зимой. Министерство туризма рекомендует обратить внимание на Риддер и заповедник «Западный Алтай», где зимняя тайга и заснеженные склоны становятся идеальной площадкой для экотуров и фотопутешествий. Катон-Карагайский национальный парк зимой превращается в волшебный мир горячих источников, хвойных лесов, ледовых пиков и исторических памятников. Баянаул с его мистическими скалами и озёрами привлекает любителей зимних фотосессий и спокойных прогулок. Жетысу и Жонгарский Алатау подходят для тех, кто ищет первозданную природу и приключения, а Бурабай и озёра Шалкар и Имантау дарят атмосферу тихого, романтичного отдыха среди берёзовых и сосновых лесов.

Зимний Казахстан - это сочетание доступности, разнообразия и уникальных природных условий. Для жителей Кыргызстана эта страна остаётся удобным, близким и удивительным направлением, которое в холодный сезон раскрывается по-новому. Здесь каждый найдёт то, что ищет: будь то активный спорт, спокойный семейный отдых, оздоровительные программы, горячие источники или просто красивые зимние пейзажи. Зима - идеальное время, чтобы открыть Казахстан заново и увидеть, насколько многогранной может быть эта страна всего в нескольких часах пути от дома.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения