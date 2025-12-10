Франция вернула Монголии контрабандный скелет динозавра

Франция вернула 70-миллионный скелет динозавра и другие окаменелости, включая яйца динозавров // Димитар ДИЛКОФФ/AFP

CentralAsia (MNG) -

В отличие от некоторых стран, подписавших соглашения о возврате монгольского культурного наследия, а затем не выполнивших свои обязательства, Франция и США культурно возвращают монгольские артефакты и украденные предметы.

Скелет динозавра был украден из пустыни Гоби, прежде чем попасть через Южную Корею, и конфискован таможней в центральной Франции в феврале 2015 года.

В понедельник Франция передала Монголии скелет динозавра возрастом 70 миллионов лет, который был украден из пустыни Гоби и конфискован французской таможней, поскольку азиатская страна стремится вернуть утраченные реликвии.

«Чрезвычайно редкая» окаменелость Tarbosaurus bataar , считающегося азиатским родственником грозного Tyrannosaurus rex, была конфискована французскими властями в 2015 году.

Министр государственных счетов Амели де Моншалин передала его и другие предметы, включая яйца динозавров, министру культуры и спорта Монголии Ундрам Чинбат на церемонии в Париже.

«Сегодня часть пустыни Гоби вернется на свою родину», — сказала де Моншален.

«Это результат очень долгого и тщательного расследования. Это возвращение научного и культурного наследия».

Скелет динозавра был украден из пустыни Гоби, прежде чем попасть через Южную Корею, и конфискован таможней в центральной Франции в феврале 2015 года.

Останки овираптора, представленные во время передачи Монголии в министерстве экономики в Париже. // Димитар ДИЛКОФФ/AFP

«Для меня и для всего монгольского народа очень важно вернуть окаменелости динозавров», — сказала Ундрам Чинбат, поблагодарив Францию ​​за передачу.

По ее словам, окаменелости будут выставлены в музее, который Монголия планирует открыть в ближайшем будущем.

«До тех пор эти окаменелости будут отправлены обратно, изучены и восстановлены», — сказала она агентству AFP.

– «Исключительное открытие»

Софи Оккерель, менеджер по связям с общественностью французской таможни, заявила на выходных телеканалу France 2, что обнаружение чиновниками «целого» скелета динозавра стало «исключительным открытием».По ее словам, на момент изъятия стоимость товара оценивалась примерно в €700 000 (более $800 000 по сегодняшнему курсу).

«Но с тех пор рынок взорвался, так что можно сказать, что сегодня он стоит в два-три раза больше», — добавила Оккерелл.

Tarbosaurus bataar жил в меловой период и исчез около 65 миллионов лет назад.

Министр культуры и спорта Монголии Ундрам Чинбат заявила, что «очень важно вернуть окаменелости динозавров». // Димитар ДИЛКОФФ/AFP

За пределами Азии представители вида T.bataar не встречались.

Многочисленные древние окаменелости исчезли из Монголии с тех пор, как сто лет назад американский исследователь Рой Чепмен Эндрюс, предположительно ставший прообразом персонажа фильма «Индиана Джонс», обнаружил там яйца динозавров.

С тех пор в пустыню приезжают как палеонтологи, так и контрабандисты.

Правительство Монголии предприняло попытку вернуть утраченные реликвии, надеясь вернуть на родину окаменелости, долгое время хранившиеся в зарубежных музеях и собраниях редких вещей частных коллекционеров.

Монголия считает все окаменелости, найденные в пустыне Гоби, особенно из геологической формации Нэмэгт, государственной собственностью и запретила их экспорт.

Для экспорта окаменелостей необходимо разрешение, а без такой лицензии их обычно возвращают в страну происхождения.

В 2015 году американский актер Николас Кейдж согласился вернуть череп динозавра, купленный им за $276 000, после того как выяснилось, что он был ввезен контрабандой из Монголии.

Министр государственных счетов Франции Амели де Моншален заявила, что «часть пустыни Гоби» скоро вернётся на родину. // Димитар ДИЛКОФФ/AFP

Актер купил окаменелость Tarbosaurus bataar на аукционе в Нью-Йорке в 2007 году.

В 2014 году Министерство внутренней безопасности связалось с актером и сообщило ему, что многолетнее расследование привело их к выводу о том, что ископаемые останки были незаконно вывезены из Монголии.

Кейдж — страстный коллекционер и, как сообщается, конкурировал с Леонардо Ди Каприо за покупку окаменелости.

Первые динозавры появились по меньшей мере 230 миллионов лет назад, тогда как считается, что первые люди появились на Земле всего лишь около шести миллионов лет назад.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения