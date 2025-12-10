Простые монголы искренне поздравляют Ее Величество Императрицу Масако с днем рождения

Императрица Масако позирует для фотографии в Императорском дворце в Токио 3 декабря. // Агентство императорского двора/Kyodo

Её Величеству Императрице Масако Масако исполняется 62 года; она размышляет о мире после посещения мемориалов II мировой войны

Ее Величество Императрица Масако во вторник отмечает свой 62-й день рождения, размышляя о важности мира после года, который включал посещение мемориалов Второй мировой войны и официальную поездку в Монголию с Его Величеством Императором Нарухито.

Проведя этот год, посетив места, пострадавшие от войны, императрица заявила в заявлении, опубликованном Управлением императорского двора: «Я глубоко задумалась о множестве драгоценных жизней, потерянных в разных частях мира, включая мою собственную страну. В каждом месте я выражала свои искренние соболезнования погибшим».

«Памятные визиты» императорской четы начались в апреле с острова Иводзима, ранее известного как Иводзима, где проходило ожесточённое сражение между Японией и Соединёнными Штатами в Тихом океане. В июне последовали поездки в префектуры Окинава и Хиросима, а в сентябре — в префектуру Нагасаки.

Стремясь передать память о войне следующему поколению, императрица встречалась не только с семьями погибших и выжившими в каждом месте, но и с молодёжью, занимавшейся «рассказами». Дочь императорской четы, принцесса Айко, присоединилась к ним во время визитов на Окинаву и Нагасаки.

«Поскольку число людей, непосредственно знавших войну, продолжает сокращаться, мы были глубоко благодарны за возможность услышать их лично», — написала императрица.

Императрица Масако также выразила благодарность бывшему императору Акихито и бывшей императрице Митико за то, что они на протяжении многих лет делились своим военным опытом, сказав: «Я считаю крайне важным, чтобы мы смиренно учились на опыте прошлого, помнили о ценности мира, размышляли о том, что необходимо для его сохранения, и стремились к этой цели».

Во время июльского визита в Монголию император и императрица посетили государственный банкет, устроенный президентом Хурэлсухом Ухнаа и его супругой, а также церемонию открытия Наадама, крупнейшего ежегодного фестиваля страны.

Императорская чета также посетила национальный парк, любуясь его обширными природными ландшафтами, и возложила цветы к мемориалу, посвященному японским гражданам, погибшим в советском плену после войны.

«Возлагая цветы, я размышляла о тяготах и ​​горестях тех, кто погиб в суровом монгольском климате, думая при этом о доме», — сказала императрица.

Её Величество Императрица Масако с теплотой вспоминает свою поездку в Монголию в июле. Император Японии Нарухито и императрица Масако назвали свой визит в Монголию «поистине памятным», завершив поездку, призванную подтвердить нерушимую дружбу двух народов и почтить память жертв войны.

Императрица Масако также выразила соболезнования пострадавшим от стихийных бедствий в этом году как в Японии, так и за рубежом, и выразила обеспокоенность в связи с необычно большим числом жертв нападений медведей в стране.

Переходя к более радостным новостям, императрица выразила свое уважение двум японским ученым, ставшим лауреатами Нобелевской премии этого года, а также достижениям бейсболиста Los Angeles Dodgers Сёхея Отани, который в этом году получил свою четвертую награду MVP в своей карьере.

Она выразила теплые чувства другим членам императорской семьи и тем, кто поддержал принцессу Айко во время ее первой официальной поездки за границу в Лаос в прошлом месяце.

Императрица, бывший дипломат, а также ученица Гарвардского университета, с 2003 года борется с расстройством адаптации.

// Агентство императорского двора/Kyodo

В отдельном заявлении врачи сообщили, что лечение продолжается, но она ценит возможность общения с общественностью. Хотя императрица тщательно контролирует своё состояние, её здоровье всё ещё нестабильно, и она может чувствовать усталость после важных мероприятий или длительных выступлений, отметили врачи.

