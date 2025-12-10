WJP Rule of Law Index-2025: Монголия оказалась на 67 месте из 143 стран в рейтинге верховенства закона

Недавно представлен Индекс верховенства права за 2025 год от Всемирного проекта по справедливости (World Justice Project), охватывающий 143 страны. Этот рейтинг формируется на основе опросов граждан и экспертных мнений по восьми ключевым критериям, включая ограничения власти государства и эффективность правосудия как в гражданских, так и в уголовных делах. Каждой стране присваивается балл от 0 до 1, где 1 указывает на полное соблюдение принципов верховенства закона, а 0 — на их полное отсутствие.

Согласно данным WJP, в 2025 году наблюдается снижение индекса в 68% стран, в то время как в предыдущем году таких стран было 57%. В этом году Монголия, несмотря на падение в общем рейтинге с 66-го на 67-е место, сумела сохранить свой балл 0.53 по сравнению с 2024 годом из 143 стран, заняв 8-е место в регионе Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Среди соседних стран Китай набрал 0.48, заняв 92-е место, Россия набрала 0.41, заняв 119-е место. Казахстан получил 0.54, заняв 66-е место.

Лидерами рейтинга стран мира по индексу верховенства права являются Дания (индекс 0.90), Норвегия (индекс 0.89) и Финляндия (индекс 0.87).

В топ 10 входят: Швеция (4-е место с показателем 0.85), Новая Зеландия (5-е место с показателем 0.83), Германия (6-е место с показателем 0.83), Люксембург (7-е место с показателем 0.83), Ирландия (8-е место с показателем 0.82), Нидерланды (9-е место с показателем 0.82) и Эстония (10-е место с показателем 0.82). Соединенные Штаты в данном рейтинге занимают 27-ю строчку с показателем 0.68.

Последние позиции в рейтинге занимают Камбоджа (141-е место с показателем 0.31), Афганистан (142-е место с показателем 0.31) и Венесуэла (143-е место с показателем 0.26).

Индекс верховенства права (Rule of Law Index® 2025), подготовленный организацией World Justice Project (WJP), — это последний из ежегодной серии отчётов, оценивающих восприятие и опыт людей в области верховенства права во всём мире. Индекс — ведущий мировой источник оригинальных, независимых данных о верховенстве права, и WJP надеется, что этот диагностический инструмент поможет выявить сильные и слабые стороны, побудит к принятию политических решений, направит разработку программ и предоставит информацию для исследований, направленных на укрепление верховенства права.

Татар С.Майдар

