Кувейт и Монголия отметили 50-летие дипломатических отношений грандиозным празднованием

CentralAsia (MNG) -

В воскресенье, в День провозглашения независимости, посольство Монголии в Кувейте провело торжественный прием в честь 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Выступая в кулуарах церемонии, помощник министра иностранных дел по делам Азии, посол Самих Хаят заявил, что двусторонние отношения между Кувейтом и Монголией являются давними и историческими и продолжают развиваться. Он отметил, что Кувейт начал импортировать охлажденное мясо из Монголии два месяца назад, причем все продукты забиваются в соответствии с исламскими законами, добавив, что Кувейт также рассчитывает начать импорт живого скота из Монголии в начале следующего года.

В рамках постоянных усилий по укреплению сотрудничества посол Хаят сообщил, что ведется подготовка к проведению четвертого раунда политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран в первом квартале следующего года.

Он также сообщил о продолжающихся усилиях по созданию прямого воздушного маршрута между Кувейтом и Монголией, а затем и морского транспортного сообщения, подчеркнув необходимость постоянной координации с местными и международными авиакомпаниями для реализации этого проекта.

Хаят объяснил, что Кувейт мог бы стать центром для реэкспорта монгольской продукции в другие страны Персидского залива, учитывая единые стандарты Персидского залива, применяемые к товарам, особенно к халяльному мясу, что облегчает их выход на региональные рынки.

Он подчеркнул, что сотрудничество между Кувейтом и Монголией не ограничивается продовольственной безопасностью, а распространяется на более широкие области, включая кибербезопасность и другие секторы, в которых, как ожидается, в ближайшем будущем будет реализовано более тесное взаимодействие.

В своем вступительном слове посол Монголии Сэргэлэн Пурэв выразил глубокую благодарность Его Высочеству Эмиру Государства Кувейт шейху Мешалу Аль-Ахмеду Аль-Джаберу Аль-Сабаху и Его Высочеству шейху Сабаху Халеду Аль-Хамаду Аль-Сабаху, наследному принцу, за их мудрое руководство по развитию и укреплению двусторонних отношений. Посол отметил, что экспорт охлажденной баранины из Монголии в Кувейт начался в октябре 2024 года, а в настоящее время ведется работа по экспорту говядины и живых животных, и выразил надежду, что поставки начнутся в следующем месяце.

Правительства Монголии и Кувейта подписали «Соглашение о воздушном сообщении» в январе 2025 года, и обе стороны обсуждают открытие прямых рейсов между двумя странами в ближайшее время, что принесет пользу обеим странам и расширит торговое и экономическое сотрудничество, а также связи и обмены между людьми.

Он также подчеркнул значительные возможности для кувейтских инвестиций в золото, серебро, медь, уголь, редкоземельные элементы, разведку нефти и природного газа, возобновляемые источники энергии и энергетическую инфраструктуру. Дополнительные направления сотрудничества включают городское развитие, строительство, системы «умного города» и логистическую инфраструктуру.

В то время как обе страны отмечают 50-летие дипломатических отношений, посол выразил признательность Кувейту за неизменную поддержку и подтвердил его приверженность построению еще более крепкого и динамичного партнерства в предстоящие десятилетия.

В завершение приёма посол вручил благодарственные письма Министерству иностранных дел Кувейта, должностным лицам правительства и представителям организаций, которые поддержали и сотрудничали в организации мероприятия. Во время приема гости смогли насладиться специальной культурной программой, представленной одним из самых известных культурных учреждений Монголии — Большим театром национального искусства Монголии.

Большой театр национальных искусств исполнил традиционную музыку и танцы, а известная монгольская оперная певица Аяна выступила с выступлением мирового класса, которое добавило вечеру необычайной яркости.

На мероприятии также была представлена ​​коллекция традиционной и современной монгольской моды от дизайнера Маралмаа Батболд, главного дизайнера Дома моды Precious в Монголии.

Посольство Монголии объявило, что Большой театр национальных искусств Монголии представит полноценный культурный концерт 8 декабря 2025 года в 19:00 в Американском университете Кувейта, предоставляя зрителям возможность глубже познакомиться с богатым художественным наследием Монголии.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

