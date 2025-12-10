Яркий представитель неореализма, прозаик, профессор Лю Чжэньюнь прибыл в Монголию

Профессор Лю Чжэньюнь, один из самых известных современных писателей Китая, прибыл в Улан-Батор 8 декабря.

Он присутствует на монгольской премьере своего романа «Гурван намраас урт ганц өдөр» (Один день что три осени), который был переведен и издан на монгольском языке Чимэдцэеэм Мэнэрэлом, который в прошлом году стал лауреатом премии «Билигт Гууш» имени переводчика Гэнэндарама Жамсрана.

Чимэдцэеэ сообщил на своей странице в Facebook, что через несколько дней после прибытия в Монголию, 19 декабря, писатель примет участие в круглом столе «Китай-Европа» в штаб-квартире ЮНЕСКО в Улан-Баторе с известным французским писателем Марком Леви.

Перед приездом в Монголию Лю Чжэньюнь посетил Вьетнам и присутствовал на презентации своего романа, который был переведён и опубликован там. Самый известный роман Лю Чжэньюня «Түмэн үгтэй тэнцэх ганц үг» (Одно слово стоит тысячи) также был переведён Чимэдцэеэм Мэнэрэлом.

Исследователи и критики называют роман «китайским «Ста лет одиночества»», в нем рассказывается история сложных взаимоотношений простых людей в сельской местности Китая, человеческой совести, судьбе, одиночестве, страданиях, грусти и потерях.

В 2011 году роман получил литературную премию Мао Дуня (а не премию Мао Цзэдуна) — высшую литературную награду Китая — и был переведен более чем на 20 языков, включая английский, французский, испанский, итальянский, русский и шведский.

Реклама романа Лю Чжэньюня《咸的玩笑》(Salty Jokes), который был опубликован всего несколько дней назад, размещена на центральной улице Пекина.

Лю Чжэньюнь (劉震云) — китайский писатель, яркий представитель неореализма, прозаик, профессор Института свободных искусств Китайского народного университета, член Национального комитета Союза писателей Китая, член Пекинской федерации молодёжи, Лауреат литературной премии Дандай и литературной премии Мао Дуня. Лю Чжэньюнь известен прежде всего своим тонким юмором, острыми наблюдениями городской жизни и ежедневных забот простых людей. Постоянно проживает в Пекине.

Татар С.Майдар

