Прошлый ноябрь стал третьим самым осадочным месяцем с 1940 года

В ноябре текущего года в Монголии в среднем выпало 8.9 мм осадков, что в 2.5 раза больше, чем в предыдущем году, и в 2.2 раза больше среднего многолетнего значения. Это третий месяц с самым высоким уровнем осадков с 1940 года.

Учитывая отклонение месячной суммы осадков от многолетней нормы, на большей части территории (81.4%) выпало количество осадков выше среднего, на 7.8% — около среднего и на 10.8% — ниже среднего.

В ноябре столбик термометра опускается ниже нуля и в светлое время суток. Средние температурные показатели днём находятся в пределах 0°С…+1°С, а ночью — -2,5°С. Как уже упоминалось, ноябрь самый дождливый в Монголии. Выпадает 65 мм осадков. Однако, по сравнению с июлем, идёт не только дождь, но и снег. Скорость ветра в этом месяце достигает 4 м/с.

Осадки в Монголии выросли с 252.01 мм в 2023 году до 275.82 мм в 2024 году. Осадки в Монголии в среднем составляли 230,16 мм с 1901 по 2024 год, достигая исторического максимума в 295.23 мм в 1964 году и рекордного минимума в 165.94 мм в 1944 году.

Меньше всего осадков в Улан-Баторе выпадает в январе. Средний показатель для этого месяца составляет 2.4 мм. При этом больше всего осадков наблюдается в июле.

Распределение осадков по месяцам:

Май — Сентябрь (Сезон дождей): 80-90% годовых осадков. Июль - самый влажный месяц, с наибольшим количеством дождливых дней (до 9.7 дня в Улан-Баторе).

Октябрь: Возможны дожди, но их количество уменьшается.

Ноябрь — Март (Сухой сезон): Осадки в виде снега. Январь — самый сухой месяц, с наименьшим количеством осадков (около 0.2 дня).

Апрель: Появляются первые дожди, но в целом сезон сухой.

Региональные различия:

Северные районы (лесные): До 510 мм в год.

Центр (Улан-Батор): Около 240 мм в год (июль — самый влажный, январь — самый сухой).

Юг (Гоби): около 100 мм в год; дожди могут не выпадать круглый год.

