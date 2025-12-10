Информационное агентство «МОНЦАМЭ» начинает распространять новости на корейском языке

Монгольское национальное информационное агентство МОНЦАМЭ распространяет новости на монгольском (кириллицей и традиционным письмом), английском, китайском, японском и русском языках. Агентство начало распространять новости на корейском языке 8 декабря 2025 года.

Меморандум о взаимопонимании по созданию корейскоязычной редакции в агентстве «МОНЦАМЭ» был подписан 28 ноября 2025 года генеральным директором Национального информационного агентства «МОНЦАМЭ» Энх-Орших Хурэлээ и послом Республики Корея Чхве Джин Вон.

Сайт МОНЦАМЭ, www.montsame.mn, который уже публикует новости на монгольском (кириллицей и традиционным письмом), английском, китайском, японском и русском языках, теперь начал публиковать новости и на корейском языке.

Инициатива создания корейскоязычной редакции активно обсуждалась в последние годы и была реализована при поддержке посольства Республики Корея в Монголии по случаю 35-летия дипломатических отношений между двумя странами.

После перехода Монголии к рыночной экономике и открытия международных отношений в 1990 году Республика Корея стала первой страной, с которой она установила дипломатические отношения. Открытие корейскоязычной редакции журнала «МОНЦАМЭ» послужит мостом для расширения экономических и политических связей между двумя странами и сыграет важную роль в укреплении взаимопонимания между народами.

Агентство также издает несколько регулярных печатных изданий: еженедельные газеты «Хумуун Бичиг» (на традиционном монгольском письме), «猛谷小喜寶» (на китайском языке), «モンゴル通信» (на японском языке), «The Mongol Messenger» (на английском языке) и «Новости Монголии» (на русском языке), а также ежеквартальный журнал на английском языке «Mongolia Today».

