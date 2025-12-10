«Ребенок – Любовь – Будущее»: Монголия, США и международные организации организовали мероприятие, посвященное развитию и защите детей

CentralAsia (MNG) - В рамках национальных и международных юбилеев, посвященных 100-летию детской организации и движения, 35-летию присоединения Монголии к Конвенции ООН о правах ребенка и 30-летию начала деятельности World Vision International в Монголии, в Монголии было организовано торжественное мероприятие «Ребенок – любовь – будущее».

посол США Ричард Буанган

По данным Министерства семьи, труда и социальной защиты, в мероприятии приняли участие премьер-министр Занданшатар Гомбожав, посол США Ричард Буанган, член парламента и министр семьи, труда и социальной защиты, заместитель председателя Национального совета по делам детей Аубакир Телухан, послы-резиденты и представители международных организаций.

В своем выступлении премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав подчеркнул, что развитие человеческого потенциала является основным приоритетом «Видения-2050», долгосрочной политики развития Монголии, и остается крупнейшим мегапроектом правительства.

Он также попросил послов и представителей международных организаций внести свой вклад в дело защиты детей и реализовать проекты, которые поддерживают права детей, их развитие, участие и надлежащее воспитание.

«Министерство семьи, труда и социальной защиты и Главное управление по делам детей, семьи и развитию всегда будут поддерживать и содействовать вашим добрым идеям и инициативам, а также работе на благо детей. Желаю всем вам, уважаемые гости, крепкого здоровья и успехов и искренне надеюсь на совместную работу на благо 1.3 миллиона детей Монголии», — подчеркнул Занданшатар.

