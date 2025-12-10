Зеленский заявил, что готов в течение 60-90 дней провести выборы президента в Украине, если США и Европа обеспечат безопасность

CentralAsia (KZ) - Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к президентским выборам, если международные партнеры смогут обеспечить безопасность во время их проведения. Об этом он заявил журналистам 9 декабря во время онлайн-брифинга, передает «Украинская правда».

У Зеленского спросили, давили ли США на Украину по вопросу выборов, и обсуждали ли делегации потенциальные президентские выборы в Украине.

«Я этот вопрос не обсуждал. Вопрос выборов в Украине, мне кажется, прежде всего, зависит от нашего народа и это вопрос народа Украины, а не народа других государств. При всем уважении к нашим партнерам.

Скажу откровенно, что к выборам я готов...

Для того, чтобы провести выборы, есть два вопроса – прежде всего безопасность, как это сделать под ударами, ракетами, в отношении наших военных, как они будут голосовать; второе – законодательная основа для легитимности проведения выборов. И так, как этот вопрос, поднимает президент США, наши партнеры. Я отвечу очень коротко: Смотрите, я готов к выборам.

Более того – я прошу сейчас США помочь мне, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. Тогда следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов. Я лично имею на это волю и готовность.

Я прошу, чтобы депутаты нашей фракции, парламентарии подготовить законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона о выборах во время военного положения. Подготовили это для меня.

Я завтра буду в Украине, ожидаю предложений от партнеров и депутатов и готов идти на выборы», - сказал он.

Зеленский назвал «неадекватными» предположения о том, что якобы он держится за кресло президента и поэтому в Украине до сих пор идет война.

По законам Украины, в стране нельзя проводить выборы, в том числе президентские, во время военного положения.

Военное положение ввели в Украине в феврале 2022 года после начала российских военных действий. Его действие регулярно продлевается.

На фоне боевых действий в Украине не проводились выборы в Верховную Раду, намеченные на октябрь 2023 года, а также выборы президента, которые в мирное время должны были пройти в марте 2024 года.

Президент США Дональд Трамп также не раз призывал провести в Украине выборы президента. В частности, 9 декабря в интервью Politico он заявил: «Думаю, пришло время. Я думаю, что сейчас важное время для проведения выборов. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, у украинского народа должен быть выбор».

