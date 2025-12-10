Зеленский: Украина готова к энергетическому перемирию – в случае готовности России

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Украина готова к энергетическому перемирию в случае готовности России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в режиме аудиосообщений, передает «Страна.ua».

«Россияне бьют по нашей энергетике и мы абсолютно справедливо отвечаем. Поэтому если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, и мы всегда это подчеркивали, мы готовы. Это очень важно для людей», - сказал он.

Он также сказал, что Украина еще не передала США обновленный мирный план.

«Работаем на уровне наших советников сегодня и завтра. Думаю, завтра уже передадим», – заявил он.

По словам Зеленского, обсуждаются три документа.

«Есть разные документы. Есть постоянно меняющийся рамочный документ из 20 пунктов, и это нормально. Второй – это гарантии безопасности. Я жду ответных предложений от наших военных и их общения с американцами. И это следует объединить с позицией коалиции желающих. Третий документ – восстановление. Он должен работать, когда завершится война или будет прекращение огня», – сказал Зеленский.