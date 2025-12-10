Казахстан направит кашаганскую нефть в Китай после удара по Каспийский трубопроводный консорциум

CentralAsia (KZ) - Казахстан в декабре планирует впервые поставить около 50 тыс. тонн кашаганской нефти в Китай по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу, перенаправив объемы с основного экспортного маршрута — системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом агентству Reuters сообщили два источника в отрасли.

Республика ищет альтернативные маршруты для экспорта нефти из-за падения перевалки на черноморском терминале КТК после атаки украинских беспилотных катеров, повредивших одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ-2).

Минэнерго Казахстана оперативно не предоставило комментарий относительно экспорта кашаганской нефти в Китай, но подтвердило поиск дополнительных маршрутов для вывоза каспийской нефти. «Инцидент на морском терминале КТК не привел к полной остановке экспорта... В настоящее время Министерством энергетики РК совместно с добывающими компаниями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. Активизировано использование альтернативных экспортных маршрутов», — говорится в письменном ответе ведомства на запрос Reuters.

Позже министр энергетики РК Ерлан Аккенженов сказал, что направление казахстанской нефти с Кашагана через казахстанско-китайский нефтепровод в Китай является логичным вариантом развития экспорта углеводородов.

«Здесь никакого удивления нет. Это существующий, действующий маршрут (казахстанско-китайский нефтепровод), поэтому его можно использовать. Если акционеры желают поставлять нефть в Китай и есть техническая возможность, пожалуйста», – сказал он журналистам в кулуарах 44 заседания совета нефтегазовой ассоциации KAZENERGY, передает «Курсив».

При этом он согласился, что альтернативные маршруты не могут принять весь объем нефти, который сейчас идет из Казахстана на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). В этом смысле альтернативы КТК нет, считает министр.

«На сегодняшний день альтернативы КТК нет, это нужно признать. Тот объем, который он пропускает, а это 65 млн тонн, другие маршруты обеспечить не могут», – отметил Аккенженов.

В качестве некоторой альтернативы КТК можно рассматривать отправку нефти на экспорт через порт Актау и далее по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (Азербайджан-Грузия-Турция) или в российскую Махачкалу и далее порты РФ, через нефтепровод в Россию – Атырау-Самара и далее в порты Черного и Балтийского морей.

Глава Минэнерго отметил, что сохранность нефтетранспортной инфраструктуры должна обеспечивать та страна, на территории которой она находится. В случае с транспортировкой по территории Казахстана, считает он, ответственность лежит на казахстанской стороне.

Нефтепровод Атасу-Алашанькоу проходит от Казахстана до региона Синьцзян в Китае, но обычно по нему транспортируется нефть с других месторождений в Казахстане.

Поставки нефти через Атасу-Алашанькоу составляют в среднем 85-86 тыс. тонн в месяц и могут быть увеличены за счет дополнительного экспорта нефти. Казахстан планировал отгрузить 1 млн тонн по этому маршруту в 2025 году, что ниже показателя 2024 года в 1,2 млн тонн. По данным источников, за первые 10 месяцев 2025 года в Китай было экспортировано 0,858 млн тонн.

Морская инфраструктура КТК в районе порта Новороссийск 29 ноября подверглась украинской атаке с использованием беспилотных надводных средств. В результате один из трех выносных причальных узлов получил серьезные повреждения и временно выведен из работы.

На фоне происшествия эксперты нефтегазовой отрасли оценили возможности перенаправления экспортных потоков нефти КТК на альтернативные маршруты.

Сейчас из трех выносных причальных устройств терминала одно повреждено, второе проходит ремонт и лишь третье остается в эксплуатации. Чтобы минимизировать последствия атаки и не допустить снижения добычи на крупных месторождениях, министерство энергетики в оперативном порядке приступило к реализации плана по диверсификации экспортных маршрутов и перераспределению объемов нефти.

