Атаки на Каспийский трубопроводный консорциум: МИД Казахстана обсудил ситуацию с Украиной

CentralAsia (KZ) - Казахстан обсудил с украинской стороной атаки на Каспийский трубопроводный консорциум, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает informburo.kz.

Он напомнил, что глава ведомства Ермек Кошербаев во время поездки в Вену в рамках СМИД ОБСЕ провёл встречу со своим украинским коллегой.

«К сожалению, меня не было на этой встрече, но я находился рядом. И я уверен, что этот вопрос по КТК обязательно обсуждался. Дальше мы этот вопрос комментировать не будем. С украинской стороны поддерживаем связь. Будем продолжать работу по закрытым дипломатическим каналам. На уровне послов мы работаем», – сказал Смадияров на брифинге в МИД.

Утром 29 ноября в результате атаки катеров без экипажа выносное причальное устройство КТК ВПУ-2 получило значительные повреждения. Консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трёх крупных казахстанских месторождений: Тенгиза, Кашагана, Карачаганака.

Министерство иностранных дел РК выразило протест. В заявлении отмечено, что это уже третий акт агрессии против гражданского объекта. В Украине ответили, что действия не были направлены против Казахстана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения