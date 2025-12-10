Путин до 25 декабря продлил упрощенный ввоз в РФ товаров из Казахстана и Кыргызстана

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому еще две недели можно ввозить товары из Казахстана и Кыргызстана без маркировки и документов о происхождении в Евразийском экономическом союзе. Предыдущий такой указ российского лидера действовал до 10 декабря. Срок действия нынешнего истекает 25 декабря.

Речь идет о товарах, которые ввозятся автотранспортом через российско-казахстанскую границу. Послабление действует при соблюдении ряда условий. Во-первых, получателем должно быть российское юридическое лицо. Перевозчик должен предоставить от него уведомление в таможенный орган РФ об обязательстве задекларировать товар.

Во-вторых, этот товар придется привезти на склад временного хранения, промаркировать и задекларировать до 27 декабря.

Москва ввела упрощенный порядок пересечения грузов российско-казахстанской границы в конце октября. Так российские власти попытались справиться с возникшим на границе с Казахстаном масштабным логистическим коллапсом, следствием которого стала почти полная остановка западного маршрута доставки карго-грузов в РФ из Китая.

Многокилометровые пробки из фур начали скапливаться на границе Казахстана и России с середины сентября. Участники рынка практически сразу назвали их рекордными — в заторах в разные дни насчитывалось от 2,5 тыс. до 15 тыс. грузовиков. При этом таможенные ведомства двух стран перекладывали ответственность за их возникновение друг ни друга.

В Федеральной таможенной службе России заявили, что виной всему — недобросовестные бизнесмены. Якобы водители фур, планировавшие ввезти товары с нарушениями, во избежание проверок не торопились пересекать границу и ждали дальнейших указаний от владельцев груза.

Казахстанская сторона причиной сложившейся ситуации называла ужесточение контроля со стороны России.

