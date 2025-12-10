экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
С января администрация Трампа отозвала 85 тысяч виз всех категорий
CentralAsia (CA) -  С начала 2025 года администрация США аннулировала 85 тыс. американских виз всех категорий. По словам представителя Госдепартамента, это более чем вдвое превышает показатель прошлого года.

Как сообщает CNN, в число отозванных входят более 8 тыс. студенческих виз. По данным Госдепартамента, около половины аннулирований в прошлом году были связаны с правонарушениями: вождением в нетрезвом виде, нападениями и кражами. Причины для второй половины отзывов виз не раскрываются.

Подобная политика вызвала обеспокоенность в контексте Первой поправки к Конституции США о свободе слова, отмечает CNN. Среди иностранных студентов, у которых отозвали визы,— участники протестов против войны в Газе. Их обвиняли в антисемитизме и поддержке терроризма. Кроме того, в октябре Госдепартамент заявил об аннулировании виз у тех, кто якобы «праздновал» убийство консервативного активиста Чарли Кирка.

