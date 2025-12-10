В Таджикистане ввели штраф за производство криптовалюты с использованием «ворованного электричества»

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане вводят уголовное наказание за незаконное использование электроэнергии для производства (майнинга) виртуальных активов или криптовалюты. За такие действия предусмотрен штраф от 15 до 75 тысяч сомони, либо лишение свободы на срок от 2 до 8 лет, пишет «Азия плюс».

Именно в таком виде проект поправок и дополнений в Уголовный кодекс был рассмотрен и принят депутатами парламента Таджикистана 3 декабря.

Согласно проекту, в Уголовный кодекс вносится статья 253(2) «Незаконное использование электроэнергии для производства виртуального актива». Статья состоит из трех частей и предусматривает значительные штрафы и тюремное заключение.

По первой части, для лиц, незаконно использующих электричество для майнинга криптовалюты, предусмотрен штраф от 200 до 500 расчётных показателей (в 2025 году один покзатель равен 75 сомони) или 15 до 37 тысяч сомони.

По второй части этой статьи, для группы лиц, действовавших по предварительному сговору и совершивших это деяние в крупном размере, предусмотрен штраф от 500 до 1000 показателей для расчетов (от 37 500 до 75 000 сомони) или лишение свободы от двух до пяти лет.

За незаконное использование электроэнергии в «особо крупном размере» для производства виртуальных активов (криптовалюты) организованной группой назначается от пяти до восьми лет лишения свободы.

Генеральный прокурор Таджикистана Хабибулло Вохидзода, представляя проект поправок депутатам, отметил, что хищение электроэнергии через майнинг-фермы в ряде городов и районов привело к нехватке и ограничению подачи электричества, а также создало условия для совершения различных преступлений.

«Незаконный оборот виртуальных активов способствует совершению ряда преступлений, таких как хищение электроэнергии, нанесение материального ущерба государству, легализация преступных доходов и других правонарушений.

Ярким примером являются многочисленные выявленные случаи хищения электроэнергии путём подключения оборудования для производства виртуальных активов (майнинг-ферм), что в некоторых районах искусственно создавало дефицит и ограничения подачи электроэнергии», — подчеркнул Вохидзода.

Следует отметить, что Хабибулло Вохидзода и ранее выражал обеспокоенность ростом преступлений, связанных с «кражей электричества», и незаконным использованием майнинг-ферм. Он заявлял, что в результате незаконного использования электроэнергии для установки и работы оборудования для майнинга государству нанесён ущерб на сумму 32 миллиона сомони, по этим фактам возбуждено 4–5 уголовных дел.

Генпрокурор также отмечал, что некоторые лица завозят из-за рубежа оборудование для майнинг-ферм и незаконно производят криптовалюту.

Депутат парламента Шухрат Ганизода, комментируя данное дополнение в законодательство, объяснил, что «при производстве цифровых активов майнеры подключают к электрическим сетям компьютерное оборудование и устройства, которые потребляют крайне большое количество электроэнергии».

«Одним из самых распространённых видов оборудования является ASIC. К примеру, обычный ASIC потребляет до 3,5 кВт*ч, а более мощные модели — до 5–6 кВт*ч. Майнеры, создающие крупные фермы, подключают к энергосистеме Таджикистана тысячи ASIC-устройств. Поэтому лица, совершающие подобные преступления, стремятся любыми способами использовать электроэнергию без счётчиков или иными незаконными путями для производства таких активов», — пояснил депутат.

По словам Шухрата Ганизода, цель поправок также — предотвратить нарушения, связанные с налоговой сферой, электронным шифрованием, деятельностью операторов по отслеживанию товарооборота и контролем этих процессов.

Закон вступает в силу после подписания президентом и публикации в госизданиях.

Напомним, в этом году в Таджикистане было ужесточено наказание за незаконное использование электроэнергии и уклонение от её оплаты.

Согласно Уголовному кодексу РТ, лица, нарушающие правила использования электроэнергии и уклоняющиеся от оплаты, могут быть оштрафованы на сумму от 27 000 до 90 000 сомони, либо лишены свободы на срок от 3 до 10 лет.

Ужесточение наказания происходит на фоне ежегодных ограничений (лимитов) подачи электроэнергии осенью и зимой. В текущем году ограничения стали более жесткими: по наблюдениям, население регионов получает электричество всего от 2 до 4 часов в сутки.

