Атаки на Каспийский трубопроводный консорциум: Казахстан перенаправит экспортные объёмы нефти из Кашагана в Китай

CentralAsia (CA) - Казахстан перенаправит экспортные объёмы нефти с месторождения Кашаган в Китай после атаки на Каспийский трубопроводный консорциум, сообщает «Казинформ».

В Министерстве энергетики напомнили, что инцидент не привёл к полной остановке экспорта и отгрузка нефти продолжается.

«В настоящее время министерство совместно с грузоотправителями проводит оперативную работу по перераспределению объёмов нефти. В том числе приняты меры по перенаправлению определённого объёма кашаганской нефти в КНР. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства энергетики», – говорится в сообщении.

Утром 29 ноября в результате атаки катеров без экипажа выносное причальное устройство КТК ВПУ-2 получило значительные повреждения. Консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трёх крупных казахстанских месторождений: Тенгиза, Кашагана, Карачаганака.

Министерство иностранных дел РК выразило протест. В заявлении отмечено, что это уже третий акт агрессии против гражданского объекта. В Украине ответили, что действия не были направлены против Казахстана.