В Кремле ответили на предложение Зеленского по «энергетическому перемирию»
Дмитрий Песков
Предыстория: Зеленский: Украина готова к энергетическому перемирию – в случае готовности России

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия стремится обеспечить устойчивый и долгосрочный мир в Украине, а не временное прекращение огня. Так он прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского об «энергетическом перемирии».

«Мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, — это абсолютный приоритет»,— сказал представитель Кремля в ходе пресс-колла, передает «КоммерсантЪ».

По словам Пескова, заявления президента США Дональда Трампа насчет украинского конфликта в интервью Politico во многом, в том числе по теме членства в НАТО, территории, потерей Украиной земель, созвучны пониманию Москвы.

Кремль очень внимательно ознакомился с той частью интервью Трампа, которая касается России и тематики украинского урегулирования. Пресс-секретарь президента РФ назвал интервью очень важным.

«Во многом президент Трамп затронул как раз и первопричины этого конфликта, что касается НАТО. И это очень важно с точки зрения перспектив хода на мирное урегулирование», – сказал Песков.

9 декабря Владимир Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от ударов по российским энергетическим объектам, если на подобное перемирие пойдет и Россия. Тогда же он сообщил, что Украина еще не передала США обновленный текст мирного плана со своими корректировками, продолжается работа на уровне советников.

