Песков: Россия пока не обсуждала заявления Зеленского о готовности к выборам

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Власти России еще ни с кем не обсуждали слова украинского президента Владимира Зеленского о готовности к проведению выборов в Украине. Об этом сообщил журналистам представитель российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Обсудить ни с кем не успели. Заявление достаточно новое. Это то, о чем достаточно давно говорил президент [Владимир] Путин и то, о чем относительно недавно говорил президент Трамп. Посмотрим, как будут развиваться события», - сказал он.

Накануне в интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил, что власти Украины «используют войну как предлог, чтобы не проводить выборы, но у украинского народа они должны быть». Владимир Зеленский затем сказал, что готов провести выборы в течение ближайших 60-90 дней, если США и Европа помогут обеспечить безопасность в процессе проведения голосования. Он также заявил о готовности попросить Верховную раду создать правовую основу для выборов во время действующего военного конфликта.

Последний раз президентские выборы на Украине проходили в 2019 году. Срок полномочий Владимира Зеленского официально истек в мае 2024 года. Он продолжает занимать свой пост, поскольку в Украине действует военное положение, во время которого, согласно конституции страны, запрещено проводить выборы.