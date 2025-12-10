экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Песков: Россия пока не обсуждала заявления Зеленского о готовности к выборам
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: Зеленский заявил, что готов в течение 60-90 дней провести выборы президента в Украине, если США и Европа обеспечат безопасность

CentralAsia (CA) -  Власти России еще ни с кем не обсуждали слова украинского президента Владимира Зеленского о готовности к проведению выборов в Украине. Об этом сообщил журналистам представитель российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Обсудить ни с кем не успели. Заявление достаточно новое. Это то, о чем достаточно давно говорил президент [Владимир] Путин и то, о чем относительно недавно говорил президент Трамп. Посмотрим, как будут развиваться события», - сказал он.

Накануне в интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил, что власти Украины «используют войну как предлог, чтобы не проводить выборы, но у украинского народа они должны быть». Владимир Зеленский затем сказал, что готов провести выборы в течение ближайших 60-90 дней, если США и Европа помогут обеспечить безопасность в процессе проведения голосования. Он также заявил о готовности попросить Верховную раду создать правовую основу для выборов во время действующего военного конфликта.

Последний раз президентские выборы на Украине проходили в 2019 году. Срок полномочий Владимира Зеленского официально истек в мае 2024 года. Он продолжает занимать свой пост, поскольку в Украине действует военное положение, во время которого, согласно конституции страны, запрещено проводить выборы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com