Глава Мининформа Казахстана отреагировала на дела против руководства Orda.kz и КазТАГ

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева

CentralAsia (KZ) - СМИ в Казахстане должны осознавать, что министерство культуры и информации может защищать их права до тех пор, пока они не нарушают закон. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер, министр культуры и информации Аида Балаева. Так она прокомментировала уголовные дела против руководства КазТАГ и Orda.kz.

Со слов Балаевой, когда отношения между субъектами переходят в правовую плоскость, вмешательство госоргана может быть трактовано как давление на суд. При этом Министерство культуры и информации настаивает, чтобы административные или уголовные дела в отношении журналистов рассматривались максимально прозрачно и объективно.

«Для нас очень важно, чтобы в стране соблюдалась свобода слова, а все носители и распространители информации работали в правовом поле», – подчеркнула министр.

О расследовании против главного редактора издания ORDA.kz Гульнары Бажкеновой стало известно в начале декабря. Ей вменяют «факты неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений». Решением суда Бажкенова помещена под домашний арест на два месяца.

На днях также стало известно об уголовном деле в отношении генерального директора Казахского телеграфного агентства (КазТАГ) Асета Матаева и главного редактора Амира Касенова. Их признали подозреваемыми по заявлению компании Freedom Finance. Поводом стали публикации агентства о якобы имевших место мошеннических схемах ее руководства.

В КазТАГ считают, что дело возбудили «с целью запугивания». По мнению редакции, к этому причастны сотрудники администрации президента и представители так называемого «старого Казахстана».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения