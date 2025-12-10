экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин посетит Ашхабад 11–12 декабря
Иллюстративное фото

CentralAsia (TM) -  Президент России Владимир Путин примет участие в международном форуме в Туркменистане, который посвящен Году мира и доверия и Дню нейтралитета. Форум пройдет в Ашхабаде 11–12 декабря.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на полях форума Путин проведет несколько двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств. С кем конкретно встретится президент, пока не известно.

