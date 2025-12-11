14-летний мальчик из аймака Говь-Алтай стал чемпионом мира по программированию дронов

CentralAsia (MNG) -

56 юных инженеров из Монголии приняли участие в глобальном конкурсе ENJOY AI 2025 и добились заслуженного успеха.

5 декабря 2025 года более 1000 детей из 61 страны собрались, чтобы проверить свои навыки в области робототехники и программирования дронов. В соревнованиях приняли участие 56 юных инженеров из монгольских аймаков Ховд, Говь-Алтай, Дархан, Говьсумбэр и Баянхонгор, которые соревновались наравне с детьми из других стран. Это был их первый большой этап в жизни.

Р. Ууганбаяр

Говь-Алтай аймак

Р. Ууганбаяр – Золотая медаль в категории «Программирование дронов»

Б.Есөнмөнх, Э.Өрнөхбаяр – Серебряная медаль в категории «Бесэкранное программирование».

Дархан-Уул аймак

Н.Амин-Эрдэнэ, Б.Содгэрэл – Бронзовые медали в категории «Бесэкранное программирование».

А также Б. Оюун, ученица 11-й школы столицы, завоевала серебряную медаль» в категории «Программирование дронов». Учащиеся из сомона Ханбогд, аймака Өмнөговь, Ц. Баяржавхлан и О. Мичидмаа успешно приняли участие в категории «Кибер-город», и получили специальные призы за лучшую разработку робота.

ENJOY AI — это глобальное мероприятие в области STEM-образования и робототехники для детей и подростков от 3 до 22 лет.

На ENJOY AI молодые люди вовлекаются в творческие задачи по робототехнике и программированию, что становится платформой для развития их навыков и отличным началом в мире технологий и искусственного интеллекта.

источник: MiddleAsianNews

