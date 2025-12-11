Монголия поднялась на 5 позиций в рейтинге Всемирного банка по показателям статистической эффективности

Монголия заняла 47-е место из 217 стран в рейтинге Всемирного банка по показателям статистической эффективности, улучшив результат сразу на 5 позиций по сравнению с предыдущим годом (52-е место в 2023 году).

По сравнению с прошлым годом Монголия поднялась на 5 позиций и заняла 47-е место, что отражает продолжающееся улучшение ее статистической инфраструктуры и управления.

Всемирный банк ежегодно публикует рейтинг по показателям статистической эффективности (The Statistical Performance Indicators – SPI), который формируется на основе официально признанных международных источников. Он содержит актуальные и точные данные о мировом развитии, включая национальные, региональные и глобальные оценки.

Показатели статистической эффективности отражают возможности национальной статистической системы страны по таким критериям, как использование данных, предоставляемые услуги, статистические продукты, источники и инфраструктура данных. Диапазон значений – от 0 до 100, где 100 означает высокий уровень.

Рейтинг 2024 года возглавляет Норвегия с результатом 94.1, за ней следует Швеция с результатом 92.7, обе страны поднялись на 3 позиции по сравнению с 2023 годом. На другом конце спектра расположились Южный Судан с результатом 27.1 и Туркменистан с результатом 29.7, заняв самые низкие позиции.

По последним данным, национальная статистическая система Монголии получила 83.7 балла из 100, что на 14.4 балла выше среднемирового показателя. Монголия в сфере услуг передачи данных (96.3 балла), в то время как инфраструктура передачи данных осталась самым слабым звеном страны (70 баллов). В региональном разрезе показатель Монголии на 17.1 балла выше, чем в среднем по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону, и на 14.8 балла выше, чем в среднем по странам с уровнем дохода выше среднего, что подчеркивает ее конкурентоспособность как по региональным показателям, так и по уровню дохода.

Взгляд в будущее… Статистический потенциал Монголии становится все более развитым, что позволяет стране занимать конкурентоспособные позиции по сравнению с другими странами. Благодаря постоянному улучшению пяти основных показателей, Монголия может стремиться повторить свой исторический успех, когда в 2016 году она заняла 36-е место в мире.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

