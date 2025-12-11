Монголия стала на шаг ближе к экспорту собственного газа в Китай

Пилотная скважина TMK Energy на проекте добычи газа из угольных пластов Гурвантэс в Монголии

TMK Energy зафиксировала рекордные показатели дебита газа в Монголии

Компания TMK Energy продолжает добиваться существенного прогресса в испытаниях по восстановлению давления на проекте компании по добыче газа из угольных пластов Гурвантэс (CSG) в Монголии, увеличив дебит газа на целых 18 процентов в ноябре.

Компания заявляет, что ее пилотные скважины сейчас уверенно оправдывают ожидания, демонстрируя более высокий приток газа и стабильные показатели водопотребления. Добыча воды осталась на уровне октября и составила 493 барреля в день, тогда как добыча газа составила 466 кубометров в день, что выше показателя октября в 395 кубометров в день.

В сочетании с дальнейшим ростом на девять процентов в декабре это говорит о том, что пластовый газ в угольных пластах постепенно теряет давление и приближается к критической точке десорбции.

Результаты ноября также знаменуют собой четвертое подряд ежемесячное улучшение дебита с тех пор, как компания TMK в августе представила пересмотренный план управления водохранилищем (RMP).

Снижение давления является ключевым фактором для высвобождения газа из угольного пласта и достигается путем откачки воды из угольного пласта для постепенного уменьшения подземного ограничивающего давления. По мере откачки воды резервуар приближается к критической точке десорбции — моменту, когда метановый газ наконец начинает поступать с коммерческой скоростью без разгерметизации.

Компания TMK заявляет, что наиболее значительные объемы добычи наблюдаются на ее последней скважине, которая демонстрирует высокие показатели даже при низких скоростях насоса, что является явным признаком того, что обновленный план бурения и управления месторождением приносит свои плоды.

После внедрения пересмотренного плана компания не столкнулась ни с одной блокировкой или задержкой насосов, что укрепило уверенность в своей новой, более медленной и менее агрессивной стратегии добычи.

Согласно опубликованным данным, последние показания призабойного давления в пилотной скважине идеально совпадают с результатами моделирования. Эти модели основаны на кривых Ленгмюра, которые измеряют, сколько газа может адсорбировать образец угля при разных давлениях. Чем выше давление, тем больше газа можно удержать в резервуаре большего объёма.

Как подробно изложено в плане управления проектом, запланированное четырехдневное закрытие скважины подтвердило, что пластовое давление продолжает падать при продолжающемся отборе воды.

«Уже четыре месяца подряд уровень добычи газа растет, но что еще важнее, не требуется капитальный ремонт скважин, сохраняется хороший уровень водонасыщения и продолжается снижение пластового давления», — заявил испольнительный директор TMK Energy Дугал Фергюсон.

Параллельно с мероприятиями по десорбции компания также завершила свою программу геологоразведочных работ на 2025 год, выполнив тем самым ключевое обязательство по своей лицензии.

К востоку от пилотного проекта в районе Сумбэр были пробурены две разведочные скважины. Первая скважина задела угольный пласт толщиной около 35 метров на глубине до 300 метров, а вторая пересекла угольный пласт толщиной около 11 метров, прежде чем бурение пришлось остановить на глубине 249 метров из-за нестабильного грунта.

Компания заявляет, что обе скважины показали обнадеживающие результаты, подтвердив, что система залежей метана в угольных пластах простирается к востоку от Нарийнсухайта, который является частью основной проектной зоны Гурвантэс. Уровень газа был ниже, чем на пилотном участке ТМК, что руководство объясняет более мелким залеганием угля.

В настоящее время ведутся работы по более детальной картографированию и интерпретации данных, а также по выбору тех же угольных пластов на большей глубине при будущем бурении, где ожидается более высокое содержание газа.

Третья скважина была пробурена на территории пилотного проекта для сбора дополнительной информации. Эта скважина пересекла мощные, богатые газом угольные пласты, аналогичные тем, что наблюдались в существующих пилотных скважинах. Образцы керна были отобраны и запечатаны на месте для проведения газовых испытаний.

Гурвантэс занимает площадь 8400 км² в пустыне Южная Гоби в Монголии, менее чем в 50 километрах от пограничного перехода Китая Шивээхурэн и недалеко от важной китайской газовой инфраструктуры.

Этот регион известен своими крупными месторождениями угля и, следовательно, идеально подходит для добычи метана из угольных пластов, поскольку геологические процессы, связанные с теплом и давлением, превращают органическое вещество в угле в метан. Газовое месторождение содержит условные ресурсы в размере 1.2 триллиона кубических футов (трлн куб. футов) и обладает значительным потенциалом роста, при этом перспективные ресурсы в размере 5.3 трлн куб. футов еще предстоит разведать.

В дальнейшем ТМК начала планировать программу бурения на 2026 год для дальнейшего ускорения снижения давления и увеличения добычи газа.

Благодаря почти рекордным объемам добычи газа, началу новых геологоразведочных работ и активизации планирования всего месторождения, компания TMK, похоже, меняет курс в бассейне Южной Гоби в Монголии.

Похоже, проект приближается к тому, чтобы стать коммерческим предприятием, и инвесторы, несомненно, будут внимательно следить за его развитием.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

